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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:59
Звонили из отделения, предлагают кредитку
Но не пойму интерес. 1% кешбека за кредитные? Еще и горячка путается в показаниях по условиям грейса. Чуть более интересна чем мёд.
1% вообще без исключений?
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