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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:53

l_e_x дякую що поділились власним досвідом. І "+" в карму )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:59

Звонили из отделения, предлагают кредитку
Но не пойму интерес. 1% кешбека за кредитные? Еще и горячка путается в показаниях по условиям грейса. Чуть более интересна чем мёд.
1% вообще без исключений?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:20

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek

внизу клацнути на чорну кнопку "*Перелік MCC"
і там будуть біля сотні МСС в списку виключень
greenozon
 
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  #<1 ... 95969798
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