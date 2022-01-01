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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:59
Звонили из отделения, предлагают кредитку
Но не пойму интерес. 1% кешбека за кредитные? Еще и горячка путается в показаниях по условиям грейса. Чуть более интересна чем мёд.
1% вообще без исключений?
Додано: Пон 04 гру, 2023 11:20
внизу клацнути на чорну кнопку "*Перелік MCC"
і там будуть біля сотні МСС в списку виключень
Додано: Пон 04 гру, 2023 15:52
Неочікувано прилетіло чистими 18.61 грн. кешбеку за купівлю в британському інтернет-магазі на суму 49 фунтів. Ще й курс був нижчим, ніж в Примата. Дрібничка, а приємно
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