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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:53
l_e_x дякую що поділились власним досвідом. І "+" в карму )
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1finanсier
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:59
Звонили из отделения, предлагают кредитку
Но не пойму интерес. 1% кешбека за кредитные? Еще и горячка путается в показаниях по условиям грейса. Чуть более интересна чем мёд.
1% вообще без исключений?
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emeta
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Додано: Пон 04 гру, 2023 11:20
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek
внизу клацнути на чорну кнопку "*Перелік MCC"
і там будуть біля сотні МСС в списку виключень
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greenozon
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Додано: Пон 04 гру, 2023 15:52
Неочікувано прилетіло чистими 18.61 грн. кешбеку за купівлю в британському інтернет-магазі на суму 49 фунтів. Ще й курс був нижчим, ніж в Примата. Дрібничка, а приємно
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Solar_simfi
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Додано: Вів 05 гру, 2023 12:04
незвична подія, банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
---https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... emo-stavki
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greenozon
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Додано: Вів 05 гру, 2023 12:22
greenozon написав:
банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
Дзіночок...Після цього часто у банк входила тимчасова адміністрація і далі, і далі...
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Charter
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:58
Що картка що додаток ,не працює.
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sens
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:17
я вот устал от войны и помню что до в декабре всегда были акции, резко обрывавшиеся 1го января
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cohan
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:24
sens написав:
Що картка що додаток ,не працює.
мне чинила поддержка два месяца с момента открытия
Но всё равно бестолковая карта как по мне, только ради надбавки к депо
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emeta
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:11
Charter написав: greenozon написав:
банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
Дзіночок...Після цього часто у банк входила тимчасова адміністрація і далі, і далі...
Перед введенням тимчасової адміністрації зазвичай ставки падают до середніх або мінімальних по ринку, а далі слідує заборона на відкриття нових депозитів.
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alter
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