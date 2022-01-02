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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899>

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:53

l_e_x дякую що поділились власним досвідом. І "+" в карму )
1finanсier
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Повідомлень: 721
З нами з: 02.09.19
Подякував: 257 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:59

Звонили из отделения, предлагают кредитку
Но не пойму интерес. 1% кешбека за кредитные? Еще и горячка путается в показаниях по условиям грейса. Чуть более интересна чем мёд.
1% вообще без исключений?
emeta
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Повідомлень: 2735
З нами з: 19.03.09
Подякував: 135 раз.
Подякували: 223 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:20

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek

внизу клацнути на чорну кнопку "*Перелік MCC"
і там будуть біля сотні МСС в списку виключень
greenozon
 
Повідомлень: 15830
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Подякували: 1545 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:52

Неочікувано прилетіло чистими 18.61 грн. кешбеку за купівлю в британському інтернет-магазі на суму 49 фунтів. Ще й курс був нижчим, ніж в Примата. Дрібничка, а приємно
Solar_simfi
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Повідомлень: 2355
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Подякував: 31 раз.
Подякували: 340 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 12:04

незвична подія, банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
---
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... emo-stavki
greenozon
 
Повідомлень: 15830
З нами з: 01.06.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 1545 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 12:22

Re: Юнекс Банк

  greenozon написав:банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)

Дзіночок...Після цього часто у банк входила тимчасова адміністрація і далі, і далі...
Charter
 
Повідомлень: 142
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:58

Мед

Що картка що додаток ,не працює.
sens
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Подякували: 817 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:17

  greenozon написав:незвична подія, банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
---
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... emo-stavki


я вот устал от войны и помню что до в декабре всегда были акции, резко обрывавшиеся 1го января
cohan
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Повідомлень: 6394
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:24

  sens написав:Що картка що додаток ,не працює.


мне чинила поддержка два месяца с момента открытия
Но всё равно бестолковая карта как по мне, только ради надбавки к депо
emeta
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Повідомлень: 2735
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:11

Re: Юнекс Банк

Charter написав:
  greenozon написав:банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)

Дзіночок...Після цього часто у банк входила тимчасова адміністрація і далі, і далі...
Перед введенням тимчасової адміністрації зазвичай ставки падают до середніх або мінімальних по ринку, а далі слідує заборона на відкриття нових депозитів.
alter
 
Повідомлень: 1126
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