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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:16

Re: Юнекс Банк

Как по мне так стандартная ситуация в конце года.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:24

  greenozon написав:банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
всі завтра гепаються?? :shock: це хто??
flysoulfly
 
Повідомлень: 3845
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:52

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
всі завтра гепаються?? :shock: це хто??

ставки?!
novichok
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Повідомлень: 3214
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:05

  novichok написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
всі завтра гепаються?? :shock: це хто??

ставки?!
я чомусь подумав гепаються вже банки: сьогодні новини не читав :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 3845
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1375 раз.
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