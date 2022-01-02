|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:16
Как по мне так стандартная ситуация в конце года.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 840
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 22:24
greenozon написав:
банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
всі завтра гепаються??
це хто??
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3845
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1375 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 22:52
flysoulfly написав: greenozon написав:
банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
всі завтра гепаються??
це хто??
ставки?!
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3214
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 гру, 2023 00:05
novichok написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
всі завтра гепаються??
це хто??
ставки?!
я чомусь подумав гепаються вже банки: сьогодні новини не читав
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3845
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1375 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1276
|899884
|
|
|118
|52336
|
Вів 05 гру, 2023 14:08
sens
|
|279
|106398
|
|