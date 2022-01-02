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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:16

Re: Юнекс Банк

Как по мне так стандартная ситуация в конце года.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:24

  greenozon написав:банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
всі завтра гепаються?? :shock: це хто??
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:52

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
всі завтра гепаються?? :shock: це хто??

ставки?!
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:05

  novichok написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:банк підвищує депоставку коли всі навколо гепаються (від завтра)
всі завтра гепаються?? :shock: це хто??

ставки?!
я чомусь подумав гепаються вже банки: сьогодні новини не читав :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:12

  flysoulfly написав:я чомусь подумав гепаються вже банки

Це ж треба так нагепатися...
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:10

Re: Юнекс Банк

Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:00

  serg1974 написав:Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?

МЕД після оновлення запрацював
в смс було збільшення ліміту
в додатку інший баланс , хоча немає боргів
додаток юнекса показує інший баланс картки мед
вчора юнекс не працював
sens
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