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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:16
Re: Юнекс Банк
Как по мне так стандартная ситуация в конце года.
Додано: Вів 05 гру, 2023 22:24
Додано: Вів 05 гру, 2023 22:52
Додано: Сер 06 гру, 2023 00:05
Додано: Сер 06 гру, 2023 10:12
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:10
Re: Юнекс Банк
Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?
Додано: Сер 06 гру, 2023 12:00
Додано: Сер 06 гру, 2023 15:11
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