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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 17:55

  serg1974 написав:Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?

Заработало у обоих. Удивила реакция горячей линии —« у всех все работает, только у вас наоборот, но будем искать причины».
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 18:22

  serg1974 написав:Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?

У меня через мобильный интернет никогда не работает 8)
ramzes4
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Повідомлень: 1040
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Подякував: 2286 раз.
Подякували: 282 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:55

Є проблеми при користуванні застосунком через мобільний інтернет. Через домашній - норм
Solar_simfi
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