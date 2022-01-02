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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 17:55
serg1974 написав:
Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?
Заработало у обоих. Удивила реакция горячей линии —« у всех все работает, только у вас наоборот, но будем искать причины».
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Додано: Сер 06 гру, 2023 18:22
serg1974 написав:
Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?
У меня через мобильный интернет никогда не работает
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:55
Є проблеми при користуванні застосунком через мобільний інтернет. Через домашній - норм
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