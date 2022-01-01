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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 17:55

  serg1974 написав:Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?

Заработало у обоих. Удивила реакция горячей линии —« у всех все работает, только у вас наоборот, но будем искать причины».
serg1974
 
Повідомлень: 724
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 18:22

  serg1974 написав:Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?

У меня через мобильный интернет никогда не работает 8)
ramzes4
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Повідомлень: 1040
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2286 раз.
Подякували: 282 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:55

Є проблеми при користуванні застосунком через мобільний інтернет. Через домашній - норм
Solar_simfi
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Повідомлень: 2356
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 340 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:34

Мед

Де можна цією карткою розрахуватися? Мав надію сплатити наперед за інтернет Інтертелекому - дикляйн, за тепло в Одесі - дикляйн, на мережі АЗС на трасі - дикляйн і все. Хто вже розраховувався карткою - підкажіть для чого вона ???? Акцент в гаманці тепер заради онлайн в епіцентрі та фізично в атб
sens
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Повідомлень: 15059
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 817 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:41

  sens написав:Де можна цією карткою розрахуватися? Мав надію сплатити наперед за інтернет Інтертелекому - дикляйн, за тепло в Одесі - дикляйн, на мережі АЗС на трасі - дикляйн і все. Хто вже розраховувався карткою - підкажіть для чого вона ???? Акцент в гаманці тепер заради онлайн в епіцентрі та фізично в атб

Фокстрот оффлайновые магазины - 3 мес рассрочки
Rozetka до 2К грн - 1 мес, от 2К - 3 мес
emeta
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Повідомлень: 2742
З нами з: 19.03.09
Подякував: 135 раз.
Подякували: 224 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:56

  emeta написав:
  sens написав:Де можна цією карткою розрахуватися? Мав надію сплатити наперед за інтернет Інтертелекому - дикляйн, за тепло в Одесі - дикляйн, на мережі АЗС на трасі - дикляйн і все. Хто вже розраховувався карткою - підкажіть для чого вона ???? Акцент в гаманці тепер заради онлайн в епіцентрі та фізично в атб

Фокстрот оффлайновые магазины - 3 мес рассрочки
Rozetka до 2К грн - 1 мес, от 2К - 3 мес

Що це за розстрочка на 1 місяць? Якщо пільговий період в приват,тас,акцент майже два місяці??
sens
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Повідомлень: 15059
З нами з: 12.09.13
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Подякували: 817 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:02

  sens написав:
  emeta написав:
  sens написав:Де можна цією карткою розрахуватися? Мав надію сплатити наперед за інтернет Інтертелекому - дикляйн, за тепло в Одесі - дикляйн, на мережі АЗС на трасі - дикляйн і все. Хто вже розраховувався карткою - підкажіть для чого вона ???? Акцент в гаманці тепер заради онлайн в епіцентрі та фізично в атб

Фокстрот оффлайновые магазины - 3 мес рассрочки
Rozetka до 2К грн - 1 мес, от 2К - 3 мес

Що це за розстрочка на 1 місяць? Якщо пільговий період в приват,тас,акцент майже два місяці??


вообще карта бесполезная как по мне
Оплата частями в разных банках интереснее получается
emeta
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Повідомлень: 2742
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