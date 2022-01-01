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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 17:55
serg1974 написав:
Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?
Заработало у обоих. Удивила реакция горячей линии —« у всех все работает, только у вас наоборот, но будем искать причины».
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Додано: Сер 06 гру, 2023 18:22
serg1974 написав:
Не работает третьи сутки приложение. У супруги - аналогично. Это только нам так «везёт»?
Все ок у всех ?
У меня через мобильный интернет никогда не работает
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:55
Є проблеми при користуванні застосунком через мобільний інтернет. Через домашній - норм
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Solar_simfi
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:34
Де можна цією карткою розрахуватися? Мав надію сплатити наперед за інтернет Інтертелекому - дикляйн, за тепло в Одесі - дикляйн, на мережі АЗС на трасі - дикляйн і все. Хто вже розраховувався карткою - підкажіть для чого вона ???? Акцент в гаманці тепер заради онлайн в епіцентрі та фізично в атб
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:41
sens написав:
Де можна цією карткою розрахуватися? Мав надію сплатити наперед за інтернет Інтертелекому - дикляйн, за тепло в Одесі - дикляйн, на мережі АЗС на трасі - дикляйн і все. Хто вже розраховувався карткою - підкажіть для чого вона ???? Акцент в гаманці тепер заради онлайн в епіцентрі та фізично в атб
Фокстрот оффлайновые магазины - 3 мес рассрочки
Rozetka до 2К грн - 1 мес, от 2К - 3 мес
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emeta
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Додано: Чет 07 гру, 2023 13:56
emeta написав: sens написав:
Де можна цією карткою розрахуватися? Мав надію сплатити наперед за інтернет Інтертелекому - дикляйн, за тепло в Одесі - дикляйн, на мережі АЗС на трасі - дикляйн і все. Хто вже розраховувався карткою - підкажіть для чого вона ???? Акцент в гаманці тепер заради онлайн в епіцентрі та фізично в атб
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Rozetka до 2К грн - 1 мес, от 2К - 3 мес
Що це за розстрочка на 1 місяць? Якщо пільговий період в приват,тас,акцент майже два місяці??
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sens
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- Подякували: 817 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 14:02
sens написав: emeta написав: sens написав:
Де можна цією карткою розрахуватися? Мав надію сплатити наперед за інтернет Інтертелекому - дикляйн, за тепло в Одесі - дикляйн, на мережі АЗС на трасі - дикляйн і все. Хто вже розраховувався карткою - підкажіть для чого вона ???? Акцент в гаманці тепер заради онлайн в епіцентрі та фізично в атб
Фокстрот оффлайновые магазины - 3 мес рассрочки
Rozetka до 2К грн - 1 мес, от 2К - 3 мес
Що це за розстрочка на 1 місяць? Якщо пільговий період в приват,тас,акцент майже два місяці??
вообще карта бесполезная как по мне
Оплата частями в разных банках интереснее получается
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emeta
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Додано: Чет 07 гру, 2023 14:55
Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:24
sens написав:
Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?
Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении
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emeta
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:31
emeta написав: sens написав:
Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?
Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?
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sens
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