RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:34

  sens написав:
  emeta написав:
  sens написав:Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?


Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении

Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?

в процессе
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 19.03.09
Подякував: 135 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:49

  emeta[quote="5656761:sens написав:Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?


Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении[/quote]
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?[/quote]
в процессе[/quote]
В процесі чого ? Сама тупа відповідь на чітке запитання
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15067
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:07

  sens написав:
  emeta[quote="5656761:sens написав:Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?


Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении

Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?[/quote]
в процессе[/quote]
В процесі чого ? Сама тупа відповідь на чітке запитання[/quote]

Никто никого не бил
в процессе закрытия карты
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 19.03.09
Подякував: 135 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9899100101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, IDAN, vpchelko і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 162, 163, 164
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1633 921289
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2023 17:06
emeta
Львів Банк 1 ... 13, 14, 15
V2 » П'ят 28 січ, 2022 14:34
140 52602
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2023 12:30
sens
Банк Кредит Дніпро 1 ... 27, 28, 29
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
281 106970
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2023 22:42
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10421)
07.12.2023 16:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.