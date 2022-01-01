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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 15:34
sens написав: emeta написав: sens написав:
Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?
Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?
в процессе
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Додано: Чет 07 гру, 2023 16:49
emeta[quote="5656761:sens написав:
Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?
Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении[/quote]
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?[/quote]
в процессе[/quote]
В процесі чого ? Сама тупа відповідь на чітке запитання
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Додано: Чет 07 гру, 2023 17:07
sens написав: emeta[quote="5656761:sens написав:
Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?
Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?[/quote]
в процессе[/quote]
В процесі чого ? Сама тупа відповідь на чітке запитання[/quote]
Никто никого не бил
в процессе закрытия карты
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