sens написав:
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?
в процессе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 15:34
в процессе
Додано: Чет 07 гру, 2023 16:49
Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении[/quote]
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?[/quote]
в процессе[/quote]
В процесі чого ? Сама тупа відповідь на чітке запитання
Додано: Чет 07 гру, 2023 17:07
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?[/quote]
в процессе[/quote]
В процесі чого ? Сама тупа відповідь на чітке запитання[/quote]
Никто никого не бил
в процессе закрытия карты
Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:16
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