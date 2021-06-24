sens написав:
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?
в процессе
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:34
в процессе
Додано: Чет 07 гру, 2023 16:49
Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении[/quote]
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?[/quote]
в процессе[/quote]
В процесі чого ? Сама тупа відповідь на чітке запитання
Додано: Чет 07 гру, 2023 17:07
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?[/quote]
в процессе[/quote]
В процесі чого ? Сама тупа відповідь на чітке запитання[/quote]
Никто никого не бил
в процессе закрытия карты
Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:16
Найбільший онлайн-рітейлер країни ROZETKA приєднується до програми розстрочки Мед! Тепер ти можеш купувати щоразу що треба – та ще й з оплатою частинами: без авансів, відсотків, комісій та переплат.
Як це працює:
Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:00
Медова новина п’ятниці:
(sun) ROZETKA тепер партнер розстрочки Мед!
Щоразу що треба – та ще й з оплатою частинами: без авансів, відсотків, комісій та переплат від найбільшого онлайн-рітейлера країни. (like)(smiley)
Як це працює:
(bee) переходь до онлайн-магазину Rozetka.com.ua просто зараз;
(bee) обирай, що треба, з переліку товарів, продавцем яких є ROZETKA;
(bee) оформлюючи замовлення, вкажи спосіб оплати онлайн;
(bee) обери з-поміж твоїх карток солодку картку Мед.
Все готово! Розстрочка без відсотків та переплат автоматично застосована до усіх покупок!
(!) Зауваж: дія картки Мед розповсюджується на будь-який товар саме від продавця ROZETKA.
(star) Купуй зараз, а сплачуй наступного місяця, якщо сума покупки не більше 2000 гривень;
(star) В твоєму кошику товарів на понад 2000 грн? Сплачуй за них впродовж наступних трьох місяців рівними частинами.
Є Мед - є розстрочка! (moneybag)
Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:49
Re: Юнекс Банк
ну, с учетом что по Verycard за маркетплейс и так 1% - нецикаво
разве только для любого MCC так сказать
Додано: Сер 13 гру, 2023 13:13
Re: Юнекс Банк
с UnexSmart выход бесплатный только по сеп верно?
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:12
тока отправляют отвратительно. Нужно ждать девять утра рабочего дня.Пользуйтесь лучше ньюкард. Я в субботу в полдевятого вечера создавал шаблоны и отправлял с нью на пиреус правекс клир.дом прокредит. Не успеваю набрать шаблон как с предыдущего банка приходит смс о зачислении.
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:39
Банк стопорнувся. Оплатити принаймні в і-неті неможливо, тел. не відповідає
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