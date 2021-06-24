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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:34

  sens написав:
  emeta написав:
  sens написав:Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?


Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении

Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?

в процессе
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:49

  emeta[quote="5656761:sens написав:Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?


Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении[/quote]
Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?[/quote]
в процессе[/quote]
В процесі чого ? Сама тупа відповідь на чітке запитання
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:07

  sens написав:
  emeta[quote="5656761:sens написав:Скільки разів на рік заради надбавки 0,5% к депозиту можна відкрити картку? Є досвід другий раз в цьому році?


Закройте заявлением через горячую линию
Откройте в отделении

Якщо заради 0,5% , то треба, але з вашої відповіді не отримав інформації, в теорії чи практично так вже побили?[/quote]
в процессе[/quote]
В процесі чого ? Сама тупа відповідь на чітке запитання[/quote]

Никто никого не бил
в процессе закрытия карты
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:16

Найбільший онлайн-рітейлер країни ROZETKA приєднується до програми розстрочки Мед! Тепер ти можеш купувати щоразу що треба – та ще й з оплатою частинами: без авансів, відсотків, комісій та переплат.


Як це працює: https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rochki-med
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:00

  greenozon написав:Найбільший онлайн-рітейлер країни ROZETKA приєднується до програми розстрочки Мед! Тепер ти можеш купувати щоразу що треба – та ще й з оплатою частинами: без авансів, відсотків, комісій та переплат.


Як це працює: https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rochki-med

Медова новина п’ятниці:
(sun) ROZETKA тепер партнер розстрочки Мед!
Щоразу що треба – та ще й з оплатою частинами: без авансів, відсотків, комісій та переплат від найбільшого онлайн-рітейлера країни. (like)(smiley)

Як це працює:
(bee) переходь до онлайн-магазину Rozetka.com.ua просто зараз;
(bee) обирай, що треба, з переліку товарів, продавцем яких є ROZETKA;
(bee) оформлюючи замовлення, вкажи спосіб оплати онлайн;
(bee) обери з-поміж твоїх карток солодку картку Мед.
Все готово! Розстрочка без відсотків та переплат автоматично застосована до усіх покупок!

(!) Зауваж: дія картки Мед розповсюджується на будь-який товар саме від продавця ROZETKA.

(star) Купуй зараз, а сплачуй наступного місяця, якщо сума покупки не більше 2000 гривень;
(star) В твоєму кошику товарів на понад 2000 грн? Сплачуй за них впродовж наступних трьох місяців рівними частинами.

Є Мед - є розстрочка! (moneybag)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:49

Re: Юнекс Банк

ну, с учетом что по Verycard за маркетплейс и так 1% - нецикаво
разве только для любого MCC так сказать
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:13

Re: Юнекс Банк

с UnexSmart выход бесплатный только по сеп верно?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:17

  wtf написав:с UnexSmart выход бесплатный только по сеп верно?

ага
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:12

  wtf написав:с UnexSmart выход бесплатный только по сеп верно?



тока отправляют отвратительно. Нужно ждать девять утра рабочего дня.Пользуйтесь лучше ньюкард. Я в субботу в полдевятого вечера создавал шаблоны и отправлял с нью на пиреус правекс клир.дом прокредит. Не успеваю набрать шаблон как с предыдущего банка приходит смс о зачислении.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:39

Банк стопорнувся. Оплатити принаймні в і-неті неможливо, тел. не відповідає
Visky
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