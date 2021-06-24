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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:51
Amethyst написав: wtf написав:
с UnexSmart выход бесплатный только по сеп верно?
ага
готівка вже з комісією ?
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