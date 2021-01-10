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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:05
З 25 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року Unex Bank подвоює винагороду для тебе та усіх твоїх друзів, що оформили картки Мед, скориставшись твоїм лінком.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zaproshuy-dr ... vynahorody
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