З 25 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року Unex Bank подвоює винагороду для тебе та усіх твоїх друзів, що оформили картки Мед, скориставшись твоїм лінком.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zaproshuy-dr ... vynahorody
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:05
Запрошуй друзів до картки Мед та отримуйте більше винагороди
З 25 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року Unex Bank подвоює винагороду для тебе та усіх твоїх друзів, що оформили картки Мед, скориставшись твоїм лінком.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zaproshuy-dr ... vynahorody
Додано: Чет 21 гру, 2023 16:26
Забрав пів конверта на Жилянській новими синіми, завтра планую забрати другу. Все норм.
Додано: Нед 24 гру, 2023 11:27
знаючі, підкажіть будь ласка чи приймає Юнекс вхідні СЕПи на вихідних (сьогодні)
дякую наперед
Додано: Нед 24 гру, 2023 12:35
Додано: Нед 24 гру, 2023 16:57
Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?
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