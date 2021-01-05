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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:05

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Assistant_Portal
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Забрав пів конверта на Жилянській новими синіми, завтра планую забрати другу. Все норм.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 11:27

знаючі, підкажіть будь ласка чи приймає Юнекс вхідні СЕПи на вихідних (сьогодні)
дякую наперед
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:35

  greenozon написав:знаючі, підкажіть будь ласка чи приймає Юнекс вхідні СЕПи на вихідних (сьогодні)
дякую наперед

Так, приймає. З власного досвіду.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 16:57

Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 19:32

  Chuprynka написав:Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?

Якщо МЕД,я закрив-це виключно розстрочка. Немає можливості нею сплатити за каву,таксі чи навіть комунальні
sens
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:50

  sens написав:
  Chuprynka написав:Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?

Якщо МЕД,я закрив-це виключно розстрочка. Немає можливості нею сплатити за каву,таксі чи навіть комунальні

А інша без підводних каменів?
Chuprynka
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  #<1 ... 99100101102
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