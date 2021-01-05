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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:05
З 25 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року Unex Bank подвоює винагороду для тебе та усіх твоїх друзів, що оформили картки Мед, скориставшись твоїм лінком.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zaproshuy-dr ... vynahorody
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Додано: Чет 21 гру, 2023 16:26
Забрав пів конверта на Жилянській новими синіми, завтра планую забрати другу. Все норм.
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Solar_simfi
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Додано: Нед 24 гру, 2023 11:27
знаючі, підкажіть будь ласка чи приймає Юнекс вхідні СЕПи на вихідних (сьогодні)
дякую наперед
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greenozon
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Додано: Нед 24 гру, 2023 12:35
greenozon написав:
знаючі, підкажіть будь ласка чи приймає Юнекс вхідні СЕПи на вихідних (сьогодні)
дякую наперед
Так, приймає. З власного досвіду.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 16:57
Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?
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Chuprynka
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Додано: Нед 24 гру, 2023 19:32
Chuprynka написав:
Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?
Якщо МЕД,я закрив-це виключно розстрочка. Немає можливості нею сплатити за каву,таксі чи навіть комунальні
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sens
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Додано: Нед 24 гру, 2023 22:50
sens написав: Chuprynka написав:
Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?
Якщо МЕД,я закрив-це виключно розстрочка. Немає можливості нею сплатити за каву,таксі чи навіть комунальні
А інша без підводних каменів?
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Chuprynka
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