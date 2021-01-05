З 25 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року Unex Bank подвоює винагороду для тебе та усіх твоїх друзів, що оформили картки Мед, скориставшись твоїм лінком.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zaproshuy-dr ... vynahorody
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:05
Запрошуй друзів до картки Мед та отримуйте більше винагороди
З 25 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року Unex Bank подвоює винагороду для тебе та усіх твоїх друзів, що оформили картки Мед, скориставшись твоїм лінком.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zaproshuy-dr ... vynahorody
Додано: Чет 21 гру, 2023 16:26
Забрав пів конверта на Жилянській новими синіми, завтра планую забрати другу. Все норм.
Додано: Нед 24 гру, 2023 11:27
знаючі, підкажіть будь ласка чи приймає Юнекс вхідні СЕПи на вихідних (сьогодні)
дякую наперед
Додано: Нед 24 гру, 2023 12:35
Додано: Нед 24 гру, 2023 16:57
Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?
Додано: Нед 24 гру, 2023 19:32
Додано: Нед 24 гру, 2023 22:50
Додано: Пон 25 гру, 2023 09:27
Мед спочатку відкривали заради 0,5% до нового вкладу
Додано: Пон 25 гру, 2023 09:49
Re: Юнекс Банк
Та Мед навіть сам Юнекс не називає кредитною картою, чому про неї згадали у відповідь на запитання про кредитні картки?
Особливого підводних каменів немає. Додаток менш інформативний, і з нього не видно, скільки потрібно погасити, щоб не вийти з пільгового періоду, але надсилають повідомлення із сумами.
За перекази, у тому числі на інші свої карти і в тому числі за свої, беруть велику комісію (зазначена в тарифах), тому цю карту не має сенсу використовувати для переказів, навіть якщо ліміт не дали.
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