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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:05

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Assistant_Portal
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Забрав пів конверта на Жилянській новими синіми, завтра планую забрати другу. Все норм.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 11:27

знаючі, підкажіть будь ласка чи приймає Юнекс вхідні СЕПи на вихідних (сьогодні)
дякую наперед
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:35

  greenozon написав:знаючі, підкажіть будь ласка чи приймає Юнекс вхідні СЕПи на вихідних (сьогодні)
дякую наперед

Так, приймає. З власного досвіду.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 16:57

Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 19:32

  Chuprynka написав:Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?

Якщо МЕД,я закрив-це виключно розстрочка. Немає можливості нею сплатити за каву,таксі чи навіть комунальні
sens
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:50

  sens написав:
  Chuprynka написав:Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?

Якщо МЕД,я закрив-це виключно розстрочка. Немає можливості нею сплатити за каву,таксі чи навіть комунальні

А інша без підводних каменів?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 09:27

  Chuprynka написав:
  sens написав:
  Chuprynka написав:Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?

Якщо МЕД,я закрив-це виключно розстрочка. Немає можливості нею сплатити за каву,таксі чи навіть комунальні

А інша без підводних каменів?
Мед спочатку відкривали заради 0,5% до нового вкладу
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 09:49

Re: Юнекс Банк

Та Мед навіть сам Юнекс не називає кредитною картою, чому про неї згадали у відповідь на запитання про кредитні картки?

  Chuprynka написав:Підкажіть будь-ласка хто користується кредитною картою Юнекс, чи є якісь підводні камені чи все як в Приваті/Моно?

Особливих підводних каменів немає. Додаток менш інформативний, і з нього не видно, скільки потрібно погасити, щоб не вийти з пільгового періоду, але надсилають повідомлення із сумами.
За перекази, у тому числі на інші свої карти і в тому числі за свої, беруть велику комісію (зазначена в тарифах), тому цю карту не має сенсу використовувати для переказів, навіть якщо ліміт не дали.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 25 гру, 2023 13:08, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:49

Med

(champagne) Солодке, напівсолодке чи все ж брют? Біле, червоне чи може розе? Навіщо обирати, якщо в тебе є картка Мед! (happy)

(wine) Обирай, що більше пасує святковому столу, офлайн чи онлайн у WineTime, WineWine або WinePoint, розраховуйся карткою розстрочки Мед наступного місяця.

(martini) Або замовляй усе потрібне на ROZETKA. Купуючи на суму до 2000 гривень, отримуй солодку розстрочку терміном 1 місяць. Твій чек більше за 2 тисячі? Сплачуй частинами впродовж наступних трьох місяців! (wink2)

(!) Зауваж, розстрочка Мед на ROZETKA доступна виключно для товарів, продавцем яких є ROZETKA.
Реальна річна відсоткова ставка за карткою Мед становить 0,0001% річних.

Є Мед – є розстрочка! (bee)(moneybag)
sens
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