Незабаром Україна та увесь світ зустрічатимуть Новий 2024-й рік. Але, як ви знаєте, в період дії режиму воєнного стану усі вихідні, крім календарних, в нашій країні є робочими днями. Це стосується й понеділка, 1 січня.
Відтак у перший день нового року відділення Unex Bank працюватимуть у звичайному режимі понеділка.
У той же час просимо звернути увагу на особливості роботи системи електронних платежів НБУ (СЕП) в частині прийому платежів на адресу Державної казначейської служби.
Згідно повідомлення Національного банку України, 30 та 31 грудня цього року, а також 1 січня 2024-го СЕП не прийматиме платежів на адресу Держказначейства.
Це означає, що усі заплановані бюджетні платежі цього року можна здійснити лише до 29 грудня включно. А у наступному році вони будуть доступні з 2 січня.
Зауважте! Зазначена інформація стосується лише платежів на користь бюджету.