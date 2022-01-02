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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:40
Незабаром Україна та увесь світ зустрічатимуть Новий 2024-й рік. Але, як ви знаєте, в період дії режиму воєнного стану усі вихідні, крім календарних, в нашій країні є робочими днями. Це стосується й понеділка, 1 січня.
Відтак у перший день нового року відділення Unex Bank працюватимуть у звичайному режимі понеділка.
У той же час просимо звернути увагу на особливості роботи системи електронних платежів НБУ (СЕП) в частині прийому платежів на адресу Державної казначейської служби.
Згідно повідомлення Національного банку України, 30 та 31 грудня цього року, а також 1 січня 2024-го СЕП не прийматиме платежів на адресу Держказначейства.
Це означає, що усі заплановані бюджетні платежі цього року можна здійснити лише до 29 грудня включно. А у наступному році вони будуть доступні з 2 січня.
Зауважте! Зазначена інформація стосується лише платежів на користь бюджету.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 21:55
Щось кожного другого разу, коли я щось сплачую "Смартом", розраховуючи на кешбек, він виявляється нуль. Суцільне шахрайство.
Як "запасний варіант" по кешбеку картка, схоже, не підходить.
Ніякого квазі-кешу, або бінанса, просто оплата товарів або послуг в точках, що не підпадають, або не обрані в інших банках для кешбеку.
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Вів 26 гру, 2023 16:48
melkh
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