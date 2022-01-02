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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:40

Незабаром Україна та увесь світ зустрічатимуть Новий 2024-й рік. Але, як ви знаєте, в період дії режиму воєнного стану усі вихідні, крім календарних, в нашій країні є робочими днями. Це стосується й понеділка, 1 січня.


Відтак у перший день нового року відділення Unex Bank працюватимуть у звичайному режимі понеділка.


У той же час просимо звернути увагу на особливості роботи системи електронних платежів НБУ (СЕП) в частині прийому платежів на адресу Державної казначейської служби.


Згідно повідомлення Національного банку України, 30 та 31 грудня цього року, а також 1 січня 2024-го СЕП не прийматиме платежів на адресу Держказначейства.


Це означає, що усі заплановані бюджетні платежі цього року можна здійснити лише до 29 грудня включно. А у наступному році вони будуть доступні з 2 січня.


Зауважте! Зазначена інформація стосується лише платежів на користь бюджету.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:55

Щось кожного другого разу, коли я щось сплачую "Смартом", розраховуючи на кешбек, він виявляється нуль. Суцільне шахрайство.
Як "запасний варіант" по кешбеку картка, схоже, не підходить.

Ніякого квазі-кешу, або бінанса, просто оплата товарів або послуг в точках, що не підпадають, або не обрані в інших банках для кешбеку.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 00:39

Питання до практикуючих користувачів кредиткою UNEX Card 2.0 щодо суми пошашення заборгованості в пільговий період.
1. Карта оформлена в листопаді 2023 і в цьому ж місяці цією картою проведені оплати на суму 900грн.
2. А в грудні палтежів по цій карті було на суму 12000.
3. Якщо я правильно читаю (розумію) написане в договорі, то щоб залишатися в пільговому періоді:
- до 25 грудня необхідно було внести обовязковий мін.платіж 3% від суими заборгованості за листопад - тобто 900*3%=27 грн. (цей платіж внесений),
- і до 31.12.24 необхідно повністю догасити заборгованість листопада - тобто, внести ще 900-27=873 грн.
ТОбто, на моє розуміння, механізм пільгового періоду у Юнекса нічим особливо не відрізняєть від пільгових періодів у більшості банків.

Але за інформацією від контакт-центру Юнекса, щоб залишитись в пільговому періоді необхідно щоб станом на 31.12.23 була погашена вся заборгованість по карті ,яка виникла протягом листопада та грудня - тобто, 900+12000=12900, оскільки (далі цитата співробітника Юнекса із чату у Viber) "..так як грудень це вже другий місяць"
YaVI
 
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