|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:40
Незабаром Україна та увесь світ зустрічатимуть Новий 2024-й рік. Але, як ви знаєте, в період дії режиму воєнного стану усі вихідні, крім календарних, в нашій країні є робочими днями. Це стосується й понеділка, 1 січня.
Відтак у перший день нового року відділення Unex Bank працюватимуть у звичайному режимі понеділка.
У той же час просимо звернути увагу на особливості роботи системи електронних платежів НБУ (СЕП) в частині прийому платежів на адресу Державної казначейської служби.
Згідно повідомлення Національного банку України, 30 та 31 грудня цього року, а також 1 січня 2024-го СЕП не прийматиме платежів на адресу Держказначейства.
Це означає, що усі заплановані бюджетні платежі цього року можна здійснити лише до 29 грудня включно. А у наступному році вони будуть доступні з 2 січня.
Зауважте! Зазначена інформація стосується лише платежів на користь бюджету.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15871
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 1553 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 26 гру, 2023 21:55
Щось кожного другого разу, коли я щось сплачую "Смартом", розраховуючи на кешбек, він виявляється нуль. Суцільне шахрайство.
Як "запасний варіант" по кешбеку картка, схоже, не підходить.
Ніякого квазі-кешу, або бінанса, просто оплата товарів або послуг в точках, що не підпадають, або не обрані в інших банках для кешбеку.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2819
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 00:39
Питання до практикуючих користувачів кредиткою UNEX Card 2.0 щодо суми пошашення заборгованості в пільговий період.
1. Карта оформлена в листопаді 2023 і в цьому ж місяці цією картою проведені оплати на суму 900грн.
2. А в грудні палтежів по цій карті було на суму 12000.
3. Якщо я правильно читаю (розумію) написане в договорі, то щоб залишатися в пільговому періоді:
- до 25 грудня необхідно було внести обовязковий мін.платіж 3% від суими заборгованості за листопад - тобто 900*3%=27 грн. (цей платіж внесений),
- і до 31.12.24 необхідно повністю догасити заборгованість листопада - тобто, внести ще 900-27=873 грн.
ТОбто, на моє розуміння, механізм пільгового періоду у Юнекса нічим особливо не відрізняєть від пільгових періодів у більшості банків.
Але за інформацією від контакт-центру Юнекса, щоб залишитись в пільговому періоді необхідно щоб станом на 31.12.23 була погашена вся заборгованість по карті ,яка виникла протягом листопада та грудня - тобто, 900+12000=12900, оскільки (далі цитата співробітника Юнекса із чату у Viber) "..так як грудень це вже другий місяць"
-
YaVI
-
-
- Повідомлень: 546
- З нами з: 30.03.10
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 02:32
YaVI написав:
Питання до практикуючих користувачів кредиткою UNEX Card 2.0 щодо суми пошашення заборгованості в пільговий період.
1. Карта оформлена в листопаді 2023 і в цьому ж місяці цією картою проведені оплати на суму 900грн.
2. А в грудні палтежів по цій карті було на суму 12000.
3. Якщо я правильно читаю (розумію) написане в договорі, то щоб залишатися в пільговому періоді:
- до 25 грудня необхідно було внести обовязковий мін.платіж 3% від суими заборгованості за листопад - тобто 900*3%=27 грн. (цей платіж внесений),
- і до 31.12.24 необхідно повністю догасити заборгованість листопада - тобто, внести ще 900-27=873 грн.
ТОбто, на моє розуміння, механізм пільгового періоду у Юнекса нічим особливо не відрізняєть від пільгових періодів у більшості банків.
Але за інформацією від контакт-центру Юнекса, щоб залишитись в пільговому періоді необхідно щоб станом на 31.12.23 була погашена вся заборгованість по карті ,яка виникла протягом листопада та грудня - тобто, 900+12000=12900, оскільки (далі цитата співробітника Юнекса із чату у Viber) "..так як грудень це вже другий місяць"
Тричі звертався на гарячу лінію з цього ж питання - і три диаметральні відповіді отримував. Перша - як Ви розрахували, друга - як і Вам сказали, і третя взагалі екзотична - на кожну окрему покупку діє пільговий період 62 дні.
І заодно питання до Вас - а що у вас відібражається у вкладці "кредити" ? Там поминен відібражатися строк погашення у пілтговому періоді. Але в мене там стоїть одинадцятий місяць 24! року. Оце я розумію, грейсперіод! ))) Горячка каже, що це некоректне відображення але як виправити це - не знають .
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1313
|919616
|
|
|355
|218383
|
|
|1008
|552890
|
Вів 26 гру, 2023 16:48
melkh
|