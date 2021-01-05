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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:40

Незабаром Україна та увесь світ зустрічатимуть Новий 2024-й рік. Але, як ви знаєте, в період дії режиму воєнного стану усі вихідні, крім календарних, в нашій країні є робочими днями. Це стосується й понеділка, 1 січня.


Відтак у перший день нового року відділення Unex Bank працюватимуть у звичайному режимі понеділка.


У той же час просимо звернути увагу на особливості роботи системи електронних платежів НБУ (СЕП) в частині прийому платежів на адресу Державної казначейської служби.


Згідно повідомлення Національного банку України, 30 та 31 грудня цього року, а також 1 січня 2024-го СЕП не прийматиме платежів на адресу Держказначейства.


Це означає, що усі заплановані бюджетні платежі цього року можна здійснити лише до 29 грудня включно. А у наступному році вони будуть доступні з 2 січня.


Зауважте! Зазначена інформація стосується лише платежів на користь бюджету.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:55

Щось кожного другого разу, коли я щось сплачую "Смартом", розраховуючи на кешбек, він виявляється нуль. Суцільне шахрайство.
Як "запасний варіант" по кешбеку картка, схоже, не підходить.

Ніякого квазі-кешу, або бінанса, просто оплата товарів або послуг в точках, що не підпадають, або не обрані в інших банках для кешбеку.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 00:39

Питання до практикуючих користувачів кредиткою UNEX Card 2.0 щодо суми пошашення заборгованості в пільговий період.
1. Карта оформлена в листопаді 2023 і в цьому ж місяці цією картою проведені оплати на суму 900грн.
2. А в грудні палтежів по цій карті було на суму 12000.
3. Якщо я правильно читаю (розумію) написане в договорі, то щоб залишатися в пільговому періоді:
- до 25 грудня необхідно було внести обовязковий мін.платіж 3% від суими заборгованості за листопад - тобто 900*3%=27 грн. (цей платіж внесений),
- і до 31.12.24 необхідно повністю догасити заборгованість листопада - тобто, внести ще 900-27=873 грн.
ТОбто, на моє розуміння, механізм пільгового періоду у Юнекса нічим особливо не відрізняєть від пільгових періодів у більшості банків.

Але за інформацією від контакт-центру Юнекса, щоб залишитись в пільговому періоді необхідно щоб станом на 31.12.23 була погашена вся заборгованість по карті ,яка виникла протягом листопада та грудня - тобто, 900+12000=12900, оскільки (далі цитата співробітника Юнекса із чату у Viber) "..так як грудень це вже другий місяць"
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 02:32

  YaVI написав:Питання до практикуючих користувачів кредиткою UNEX Card 2.0 щодо суми пошашення заборгованості в пільговий період.
1. Карта оформлена в листопаді 2023 і в цьому ж місяці цією картою проведені оплати на суму 900грн.
2. А в грудні палтежів по цій карті було на суму 12000.
3. Якщо я правильно читаю (розумію) написане в договорі, то щоб залишатися в пільговому періоді:
- до 25 грудня необхідно було внести обовязковий мін.платіж 3% від суими заборгованості за листопад - тобто 900*3%=27 грн. (цей платіж внесений),
- і до 31.12.24 необхідно повністю догасити заборгованість листопада - тобто, внести ще 900-27=873 грн.
ТОбто, на моє розуміння, механізм пільгового періоду у Юнекса нічим особливо не відрізняєть від пільгових періодів у більшості банків.

Але за інформацією від контакт-центру Юнекса, щоб залишитись в пільговому періоді необхідно щоб станом на 31.12.23 була погашена вся заборгованість по карті ,яка виникла протягом листопада та грудня - тобто, 900+12000=12900, оскільки (далі цитата співробітника Юнекса із чату у Viber) "..так як грудень це вже другий місяць"

Тричі звертався на гарячу лінію з цього ж питання - і три диаметральні відповіді отримував. Перша - як Ви розрахували, друга - як і Вам сказали, і третя взагалі екзотична - на кожну окрему покупку діє пільговий період 62 дні.
І заодно питання до Вас - а що у вас відібражається у вкладці "кредити" ? Там поминен відібражатися строк погашення у пілтговому періоді. Але в мене там стоїть одинадцятий місяць 24! року. Оце я розумію, грейсперіод! ))) Горячка каже, що це некоректне відображення але як виправити це - не знають .
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:44

  1finanсier написав:
Тричі звертався на гарячу лінію з цього ж питання - і три диаметральні відповіді отримував. Перша - як Ви розрахували, друга - як і Вам сказали, і третя взагалі екзотична - на кожну окрему покупку діє пільговий період 62 дні.
І заодно питання до Вас - а що у вас відібражається у вкладці "кредити" ? Там поминен відібражатися строк погашення у пілтговому періоді. Але в мене там стоїть одинадцятий місяць 24! року. Оце я розумію, грейсперіод! ))) Горячка каже, що це некоректне відображення але як виправити це - не знають .

В тому розділі немає взагалі інформації про пыльговий період.
Там лише:
- стандартна процентна ставка за кредитом 52%
- дата платежу - __.11.2024 (тобто, дата формлення кредитки + 12 місяців),
- та сума платежу - вся поточна заборгованість на сьогоднішній день по картці.
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:52

  M-Audio написав:Щось кожного другого разу, коли я щось сплачую "Смартом", розраховуючи на кешбек, він виявляється нуль. Суцільне шахрайство.
Як "запасний варіант" по кешбеку картка, схоже, не підходить.

Ніякого квазі-кешу, або бінанса, просто оплата товарів або послуг в точках, що не підпадають, або не обрані в інших банках для кешбеку.



який у вас код МСС?

в банка дуже великий список МСС кодів, на які КБ не нараховує!!!
ось він (із сайту https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek
внизу кнопка Перелік МСС)


Вичерпний перелік MCC-кодів за операціями по яких кешбек НЕ НАРАХОВУЄТЬСЯ:
0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 4111, 4225, 4468, 4582, 4784, 4811, 4813, 4816, 4821, 4829, 5021, 5046, 5047, 5051,5065, 5072, 5085, 5094, 5099, 5199, 5271, 5511, 5521, 5551, 5561, 5571, 5592, 5598, 5599, 5933, 5944, 5962, 5963, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5972, 6000, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6513, 6529-6534, 6536-6540, 7012, 7033, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7322, 7333, 7338, 7339, 7342, 7349, 7361, 7372, 7375, 7379, 7392, 7393, 7394, 7399, 7512, 7513, 7519, 7622, 7623, 7631, 7692, 7699, 7800, 7801, 7802, 7841, 7929, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8246, 8351, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9406, 9754.
greenozon
 
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