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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:33

  greenozon написав:
  M-Audio написав:Як "запасний варіант" по кешбеку картка, схоже, не підходить.


який у вас код МСС?
Та я хіба знаю тепер? Воно ж не пише, а я сподівався, що "звичайна" операція до виключень не попаде, тому не перевірив.

в банка дуже великий список МСС кодів, на які КБ не нараховує!!!
Я в курсі, але я сподівався на те, що виключеня стосуються загальновідомих речей, як зняття готівки, перекази, податки, страхування, якісь фінансові установи, придбання цінних паперів -- це все було б зрозуміло. Але що звичайна купівля в звичайному інтернет-магазині (не OLX і навіть не маркетплейс) потрапить у якесь виключення, з урахуванням того, що заявлено як "кешбек на все", цього я не передбачив.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:32

Re: Юнекс Банк

  M-Audio написав:Воно ж не пише


купуйте на малу суму іншим банком який гарантовано покаже МСС (напр Сенс банк)

PS немає жодної карти, що має "КБ на все", на жаль
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:07

  greenozon написав:
  M-Audio написав:Воно ж не пише


купуйте на малу суму іншим банком який гарантовано покаже МСС (напр Сенс банк)
В тому й був сенс, щоб оцим не займатись, і не шукати, яка картка може дати 1,5-2% (тим більше, що навряд-чи така знайшлась би), а просто сплатити карткою, яка обіцяє 1%. Тим більше, що на "малу суму" там купити не можна було.

PS немає жодної карти, що має "КБ на все", на жаль
Не перший рік з кешбеком, тобто на розумні обмеження я не скаржився, наприклад, коли мені намалювали нуль за щеплення (бо там більше схоже було на щось типу "послуги державної установи"). Але не на просту купівлю...
Тому мій меседж простий - якщо жоден інший банк не пропонує кешбек за операцію, то цей, ймовірно, також не дасть.
M-Audio
 
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