M-Audio написав:Як "запасний варіант" по кешбеку картка, схоже, не підходить.
який у вас код МСС?
Та я хіба знаю тепер? Воно ж не пише, а я сподівався, що "звичайна" операція до виключень не попаде, тому не перевірив.
в банка дуже великий список МСС кодів, на які КБ не нараховує!!!
Я в курсі, але я сподівався на те, що виключеня стосуються загальновідомих речей, як зняття готівки, перекази, податки, страхування, якісь фінансові установи, придбання цінних паперів -- це все було б зрозуміло. Але що звичайна купівля в звичайному інтернет-магазині (не OLX і навіть не маркетплейс) потрапить у якесь виключення, з урахуванням того, що заявлено як "кешбек на все", цього я не передбачив.
купуйте на малу суму іншим банком який гарантовано покаже МСС (напр Сенс банк)
В тому й був сенс, щоб оцим не займатись, і не шукати, яка картка може дати 1,5-2% (тим більше, що навряд-чи така знайшлась би), а просто сплатити карткою, яка обіцяє 1%. Тим більше, що на "малу суму" там купити не можна було.
PS немає жодної карти, що має "КБ на все", на жаль
Не перший рік з кешбеком, тобто на розумні обмеження я не скаржився, наприклад, коли мені намалювали нуль за щеплення (бо там більше схоже було на щось типу "послуги державної установи"). Але не на просту купівлю... Тому мій меседж простий - якщо жоден інший банк не пропонує кешбек за операцію, то цей, ймовірно, також не дасть.
greenozon написав:M-Audio насправді ваша пригода лише розпочалась!
Скоріше, закінчилась. З деяких пір в мене дещо обмежені можливості щодо оформлення карток українських банків. Як і можливості отримувати і витрачати гривні. Варіантів кешбеку з валютних карт не так вже й багато, а таких, щоб воно було варте обміну валюти туди-сюди -- взагалі немає. Тому так і зачепило - нарешті довелося щось оплатити гривнями в гривні, і тут облом