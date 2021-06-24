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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:33

  greenozon написав:
  M-Audio написав:Як "запасний варіант" по кешбеку картка, схоже, не підходить.


який у вас код МСС?
Та я хіба знаю тепер? Воно ж не пише, а я сподівався, що "звичайна" операція до виключень не попаде, тому не перевірив.

в банка дуже великий список МСС кодів, на які КБ не нараховує!!!
Я в курсі, але я сподівався на те, що виключеня стосуються загальновідомих речей, як зняття готівки, перекази, податки, страхування, якісь фінансові установи, придбання цінних паперів -- це все було б зрозуміло. Але що звичайна купівля в звичайному інтернет-магазині (не OLX і навіть не маркетплейс) потрапить у якесь виключення, з урахуванням того, що заявлено як "кешбек на все", цього я не передбачив.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:32

Re: Юнекс Банк

  M-Audio написав:Воно ж не пише


купуйте на малу суму іншим банком який гарантовано покаже МСС (напр Сенс банк)

PS немає жодної карти, що має "КБ на все", на жаль
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:07

  greenozon написав:
  M-Audio написав:Воно ж не пише


купуйте на малу суму іншим банком який гарантовано покаже МСС (напр Сенс банк)
В тому й був сенс, щоб оцим не займатись, і не шукати, яка картка може дати 1,5-2% (тим більше, що навряд-чи така знайшлась би), а просто сплатити карткою, яка обіцяє 1%. Тим більше, що на "малу суму" там купити не можна було.

PS немає жодної карти, що має "КБ на все", на жаль
Не перший рік з кешбеком, тобто на розумні обмеження я не скаржився, наприклад, коли мені намалювали нуль за щеплення (бо там більше схоже було на щось типу "послуги державної установи"). Але не на просту купівлю...
Тому мій меседж простий - якщо жоден інший банк не пропонує кешбек за операцію, то цей, ймовірно, також не дасть.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:21

M-Audio

насправді ваша пригода лише розпочалась!

https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
секція "Всі категорії "
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:31

  greenozon написав:M-Audio
насправді ваша пригода лише розпочалась!

Скоріше, закінчилась. З деяких пір в мене дещо обмежені можливості щодо оформлення карток українських банків. Як і можливості отримувати і витрачати гривні. Варіантів кешбеку з валютних карт не так вже й багато, а таких, щоб воно було варте обміну валюти туди-сюди -- взагалі немає. Тому так і зачепило - нарешті довелося щось оплатити гривнями в гривні, і тут облом :-)
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:47

  wtf написав:ну 9% мес можно и в сенсе получить. если кто новостей не читает и хочет рискнуть
новости? какие новости?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:17

Re: Юнекс Банк

  flysoulfly написав:новости? какие новости?

законопроект про санкции к ухылянтам
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:00

Відтак починаючи з 8 січня 2024 поповнення карток / рахунків за тарифним планом UNEX HELP CARD стане недоступним.

якщо ти маєш картку UNEX HELP CARD, яка випускалася для зарахування благодійної допомоги від світової криптоспільноти українським жінкам та їхнім дітям

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -help-card
--
звідки в юнекса такий мотлох.. :?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:07

барановірусна інфекція заразила й юнекс.......

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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:08

це хтось взагалі тестує??????????????
----

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greenozon
 
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