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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:12
greenozon написав:
барановірусна інфекція заразила й юнекс.......
Я відкрив сповіщення у PUSH і аналогічна картина. Відкрив застосунок, потім розділ сповіщення і потім посилання запрацювало. Увів свою максимальну суму й система банку її прийняла успішно.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 21:14
Howl написав: greenozon написав:
барановірусна інфекція заразила й юнекс.......
Я відкрив сповіщення у PUSH і аналогічна картина. Відкрив застосунок, потім розділ сповіщення і потім посилання запрацювало. Увів свою максимальну суму й система банку її прийняла успішно.
в пуші взагалі не було посилання
треба було заходити в додаток і шукати де ж вони заховали цю мега новину за 2а дні до Нового Року
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Додано: Чет 28 гру, 2023 21:42
greenozon клієнти і тестують
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Додано: Чет 28 гру, 2023 21:45
Хто напише 1000000, якщо після 500000 заблокують - напишіть як було
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