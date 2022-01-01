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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:12

Re: Юнекс Банк

  greenozon написав:барановірусна інфекція заразила й юнекс.......
Я відкрив сповіщення у PUSH і аналогічна картина. Відкрив застосунок, потім розділ сповіщення і потім посилання запрацювало. Увів свою максимальну суму й система банку її прийняла успішно.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:14

  Howl написав:
  greenozon написав:барановірусна інфекція заразила й юнекс.......
Я відкрив сповіщення у PUSH і аналогічна картина. Відкрив застосунок, потім розділ сповіщення і потім посилання запрацювало. Увів свою максимальну суму й система банку її прийняла успішно.


в пуші взагалі не було посилання
треба було заходити в додаток і шукати де ж вони заховали цю мега новину за 2а дні до Нового Року
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:42

greenozon клієнти і тестують
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:45

Хто напише 1000000, якщо після 500000 заблокують - напишіть як було
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:54

  sens написав:Хто напише 1000000, якщо після 500000 заблокують - напишіть як було

Я 3000000 написал. Чего мелочиться.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 23:20

Так а где искать то письмо счастья?
В вайбере только спамят картой Мёд
в приложении в разделе сообщения последнее - предложение от 26.12 открыть депозит с неактуальными уже %

Или это не только для всех пропозиции?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 08:11

Re: Юнекс Банк

  emeta написав:Так а где искать то письмо счастья?
Зайти в раздел "Сповіщення" в приложении банка.
Howl
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