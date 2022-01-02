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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:18
Sens нужно кому? Вам? Банку точно не нужно. Более того все что связано с финмоном(процедуры, критерии и т.п.) банк не то что имеет право не сообщать, он по сути обязан этого не делать. Это системный подход такой - системе нужны лишь толпа баранов, которая будет давать себя безропотно стричь , будет лишь официально работать платя кучу налогов на каждом шагу и не задавая никаких вопросов. Все что не входит в данный шаблон пытаются вытеснить с банков. А вы им про доверки...
Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:51
я одразу повідомляю ,що в анкеті буду вказувати зауваження, також вказую що буду фотографувати свої відповіді і питання. Ми ж розуміємо що анкетні дані вносять руцями ,тому якщо буде похибки з вини банку тільки ваша фоторобота зможе бути фотодоказовою базою якщо виникає необхідність або потреба
Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:00
Re: Юнекс Банк
В принципе это подход любого государства как института принуждения гражданина. Хотя у гос-ва и есть конституция, однако, обычно все ее постулаты нивелируются кучей галимых и тупых постановлений на местаХ.
Однако молча, как бараны сносить подобную галиматью не стоит.
Слава богу, шо в Неньке еще можно вякать в ответ, и возможно даже к этому прислушаются
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