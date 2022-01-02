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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:18
Sens нужно кому? Вам? Банку точно не нужно. Более того все что связано с финмоном(процедуры, критерии и т.п.) банк не то что имеет право не сообщать, он по сути обязан этого не делать. Это системный подход такой - системе нужны лишь толпа баранов, которая будет давать себя безропотно стричь , будет лишь официально работать платя кучу налогов на каждом шагу и не задавая никаких вопросов. Все что не входит в данный шаблон пытаются вытеснить с банков. А вы им про доверки...
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WallNutPen
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:51
WallNutPen написав:
Sens нужно кому? Вам? Банку точно не нужно. Более того все что связано с финмоном(процедуры, критерии и т.п.) банк не то что имеет право не сообщать, он по сути обязан этого не делать. Это системный подход такой - системе нужны лишь толпа баранов, которая будет давать себя безропотно стричь , будет лишь официально работать платя кучу налогов на каждом шагу и не задавая никаких вопросов. Все что не входит в данный шаблон пытаются вытеснить с банков. А вы им про доверки...
я одразу повідомляю ,що в анкеті буду вказувати зауваження, також вказую що буду фотографувати свої відповіді і питання. Ми ж розуміємо що анкетні дані вносять руцями ,тому якщо буде похибки з вини банку тільки ваша фоторобота зможе бути фотодоказовою базою якщо виникає необхідність або потреба
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:00
WallNutPen написав:
Это системный подход такой - системе нужны лишь толпа баранов, которая будет давать себя безропотно стричь , будет лишь официально работать платя кучу налогов на каждом шагу и не задавая никаких вопросов.
В принципе это подход любого государства как института принуждения гражданина. Хотя у гос-ва и есть конституция, однако, обычно все ее постулаты нивелируются кучей галимых и тупых постановлений на местаХ.
Однако молча, как бараны сносить подобную галиматью не стоит.
Слава богу, шо в Неньке еще можно вякать в ответ, и возможно даже к этому прислушаются
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Amethyst
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:54
Howl написав: emeta написав:
Так а где искать то письмо счастья?
Зайти в раздел "Сповіщення" в приложении банка.
Нет такого ничего там
видать, не только лишь для всех пропозиция
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Додано: Суб 30 гру, 2023 01:00
emeta написав: Howl написав: emeta написав:
Так а где искать то письмо счастья?
Зайти в раздел "Сповіщення" в приложении банка.
Нет такого ничего там
видать, не только лишь для всех пропозиция
Мне тоже не приходила.Но я полгода назад зашёл как клиент.Так что не только лишь каждому.
З.ы.: а кто то знает можно ли где-то в приложении посмотреть какие у меня там данные?А то я не помню что там указывал, заходил с расчетом по сути что одноразово на депозит поэтому особо и не парился.Ну и тогда ещё этой постановы сентябрьский не было.
З.з.ы: потыкался в приложении.Похоже нет там ничего такого.Даже номер телефона поменять не даёт.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:26
посетитель написав:
а кто то знает можно ли где-то в приложении посмотреть какие у меня там данные?
iнше-профiль
только не пугайтесь если город не будет совпадать с пропиской. у них и такое бывает
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