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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:18

Sens нужно кому? Вам? Банку точно не нужно. Более того все что связано с финмоном(процедуры, критерии и т.п.) банк не то что имеет право не сообщать, он по сути обязан этого не делать. Это системный подход такой - системе нужны лишь толпа баранов, которая будет давать себя безропотно стричь , будет лишь официально работать платя кучу налогов на каждом шагу и не задавая никаких вопросов. Все что не входит в данный шаблон пытаются вытеснить с банков. А вы им про доверки... ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:51

  WallNutPen написав:Sens нужно кому? Вам? Банку точно не нужно. Более того все что связано с финмоном(процедуры, критерии и т.п.) банк не то что имеет право не сообщать, он по сути обязан этого не делать. Это системный подход такой - системе нужны лишь толпа баранов, которая будет давать себя безропотно стричь , будет лишь официально работать платя кучу налогов на каждом шагу и не задавая никаких вопросов. Все что не входит в данный шаблон пытаются вытеснить с банков. А вы им про доверки... ;)
я одразу повідомляю ,що в анкеті буду вказувати зауваження, також вказую що буду фотографувати свої відповіді і питання. Ми ж розуміємо що анкетні дані вносять руцями ,тому якщо буде похибки з вини банку тільки ваша фоторобота зможе бути фотодоказовою базою якщо виникає необхідність або потреба
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:00

Re: Юнекс Банк

  WallNutPen написав:Это системный подход такой - системе нужны лишь толпа баранов, которая будет давать себя безропотно стричь , будет лишь официально работать платя кучу налогов на каждом шагу и не задавая никаких вопросов.
В принципе это подход любого государства как института принуждения гражданина. Хотя у гос-ва и есть конституция, однако, обычно все ее постулаты нивелируются кучей галимых и тупых постановлений на местаХ.
Однако молча, как бараны сносить подобную галиматью не стоит.
Слава богу, шо в Неньке еще можно вякать в ответ, и возможно даже к этому прислушаются :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:54

  Howl написав:
  emeta написав:Так а где искать то письмо счастья?
Зайти в раздел "Сповіщення" в приложении банка.


Нет такого ничего там
видать, не только лишь для всех пропозиция
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 01:00

  emeta написав:
  Howl написав:
  emeta написав:Так а где искать то письмо счастья?
Зайти в раздел "Сповіщення" в приложении банка.


Нет такого ничего там
видать, не только лишь для всех пропозиция


Мне тоже не приходила.Но я полгода назад зашёл как клиент.Так что не только лишь каждому.

З.ы.: а кто то знает можно ли где-то в приложении посмотреть какие у меня там данные?А то я не помню что там указывал, заходил с расчетом по сути что одноразово на депозит поэтому особо и не парился.Ну и тогда ещё этой постановы сентябрьский не было.

З.з.ы: потыкался в приложении.Похоже нет там ничего такого.Даже номер телефона поменять не даёт.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:26

Re: Юнекс Банк

  посетитель написав:а кто то знает можно ли где-то в приложении посмотреть какие у меня там данные?

iнше-профiль
только не пугайтесь если город не будет совпадать с пропиской. у них и такое бывает
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:30

  wtf написав:
  посетитель написав:а кто то знает можно ли где-то в приложении посмотреть какие у меня там данные?

iнше-профiль
только не пугайтесь если город не будет совпадать с пропиской. у них и такое бывает

Так там только прописка, телефон и электронная почта.Из них поменять даёт только почту.
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