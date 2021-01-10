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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:18
Sens нужно кому? Вам? Банку точно не нужно. Более того все что связано с финмоном(процедуры, критерии и т.п.) банк не то что имеет право не сообщать, он по сути обязан этого не делать. Это системный подход такой - системе нужны лишь толпа баранов, которая будет давать себя безропотно стричь , будет лишь официально работать платя кучу налогов на каждом шагу и не задавая никаких вопросов. Все что не входит в данный шаблон пытаются вытеснить с банков. А вы им про доверки...
Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:51
я одразу повідомляю ,що в анкеті буду вказувати зауваження, також вказую що буду фотографувати свої відповіді і питання. Ми ж розуміємо що анкетні дані вносять руцями ,тому якщо буде похибки з вини банку тільки ваша фоторобота зможе бути фотодоказовою базою якщо виникає необхідність або потреба
Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:00
Re: Юнекс Банк
В принципе это подход любого государства как института принуждения гражданина. Хотя у гос-ва и есть конституция, однако, обычно все ее постулаты нивелируются кучей галимых и тупых постановлений на местаХ.
Однако молча, как бараны сносить подобную галиматью не стоит.
Слава богу, шо в Неньке еще можно вякать в ответ, и возможно даже к этому прислушаются
Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:54
Додано: Суб 30 гру, 2023 01:00
Мне тоже не приходила.Но я полгода назад зашёл как клиент.Так что не только лишь каждому.
З.ы.: а кто то знает можно ли где-то в приложении посмотреть какие у меня там данные?А то я не помню что там указывал, заходил с расчетом по сути что одноразово на депозит поэтому особо и не парился.Ну и тогда ещё этой постановы сентябрьский не было.
З.з.ы: потыкался в приложении.Похоже нет там ничего такого.Даже номер телефона поменять не даёт.
Додано: Суб 30 гру, 2023 16:26
Re: Юнекс Банк
Додано: Суб 30 гру, 2023 19:30
Додано: Суб 30 гру, 2023 22:01
Re: Юнекс Банк
Ох і мразотний брехливий банк.
Не давали робити валютообмін обмін. Пояснення (голосно не сміятись): у банка скінчився ліміт валюти на міжбанку. Новий буде завтра в 9.00
Але сталось чудо. У банка збільшився курс обміну і "лімітів між банку" припинив своє існування в 20 годин.
Ціна питання репутації банка 80 грн.
Додано: Сер 03 січ, 2024 20:22
нові депушки від сьогодні, валютні
Додано: Чет 04 січ, 2024 16:29
Грейсперіод по кредитці
Таки по кредитці Юнекскард 2.0 потрібно в нуль виходити, щоб залишатися у пільговому періоді?
Мав витрати у грудні і січні. На горячці стверджують, що я повен сплатити до кінця січня і витрати грудня і витрати січня, щоб залишитися у грейс періоді. Але якось невпевнено це казали. На моє питання, що виходить, якщо я щось витрачу 26 січня, то за чотири дні я повинен і це погасити - з кимось консультувалися, і сказали "так". Ось такий він виходить грейсперіод у Юнексі - до 62 днів, але виявляється від одного дня.
Хтось на практиці з форумчан може підтвердити, чи спростувати слова горячки?
В додатку - це капець, геть не інформативно все влаштовано стосовно необхідних погашень.
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