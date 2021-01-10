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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 16:52

  1finanсier написав:Таки по кредитці Юнекскард 2.0 потрібно в нуль виходити, щоб залишатися у пільговому періоді?
Мав витрати у грудні і січні. На горячці стверджують, що я повен сплатити до кінця січня і витрати грудня і витрати січня, щоб залишитися у грейс періоді. Але якось невпевнено це казали. На моє питання, що виходить, якщо я щось витрачу 26 січня, то за чотири дні я повинен і це погасити - з кимось консультувалися, і сказали "так". Ось такий він виходить грейсперіод у Юнексі - до 62 днів, але виявляється від одного дня.
Хтось на практиці з форумчан може підтвердити, чи спростувати слова горячки?
В додатку - це капець, геть не інформативно все влаштовано стосовно необхідних погашень.

В аналогічній ситуації вирішив не ризикувати і загасити заборгованість повністю, як рекомендували на ГЛ. З огляду на те, як у них все організовано, впевнений, що навіть якщо косяки будуть з боку банку, потім все розгрести буде вкрай важко.
Я з ними розбирався через підключення/невідключення СМС-інформування, цього мені вистачило.
AlexTk
2
 
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