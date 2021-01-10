1finanсier написав:Таки по кредитці Юнекскард 2.0 потрібно в нуль виходити, щоб залишатися у пільговому періоді?
Мав витрати у грудні і січні. На горячці стверджують, що я повен сплатити до кінця січня і витрати грудня і витрати січня, щоб залишитися у грейс періоді. Але якось невпевнено це казали. На моє питання, що виходить, якщо я щось витрачу 26 січня, то за чотири дні я повинен і це погасити - з кимось консультувалися, і сказали "так". Ось такий він виходить грейсперіод у Юнексі - до 62 днів, але виявляється від одного дня.
Хтось на практиці з форумчан може підтвердити, чи спростувати слова горячки?
В додатку - це капець, геть не інформативно все влаштовано стосовно необхідних погашень.
В аналогічній ситуації вирішив не ризикувати і загасити заборгованість повністю, як рекомендували на ГЛ. З огляду на те, як у них все організовано, впевнений, що навіть якщо косяки будуть з боку банку, потім все розгрести буде вкрай важко.
Я з ними розбирався через підключення/невідключення СМС-інформування, цього мені вистачило.