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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

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Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 16:52

  1finanсier написав:Таки по кредитці Юнекскард 2.0 потрібно в нуль виходити, щоб залишатися у пільговому періоді?
Мав витрати у грудні і січні. На горячці стверджують, що я повен сплатити до кінця січня і витрати грудня і витрати січня, щоб залишитися у грейс періоді. Але якось невпевнено це казали. На моє питання, що виходить, якщо я щось витрачу 26 січня, то за чотири дні я повинен і це погасити - з кимось консультувалися, і сказали "так". Ось такий він виходить грейсперіод у Юнексі - до 62 днів, але виявляється від одного дня.
Хтось на практиці з форумчан може підтвердити, чи спростувати слова горячки?
В додатку - це капець, геть не інформативно все влаштовано стосовно необхідних погашень.

В аналогічній ситуації вирішив не ризикувати і загасити заборгованість повністю, як рекомендували на ГЛ. З огляду на те, як у них все організовано, впевнений, що навіть якщо косяки будуть з боку банку, потім все розгрести буде вкрай важко.
Я з ними розбирався через підключення/невідключення СМС-інформування, цього мені вистачило.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 06:22

  AlexTk написав:
  1finanсier написав:Таки по кредитці Юнекскард 2.0 потрібно в нуль виходити, щоб залишатися у пільговому періоді?
Мав витрати у грудні і січні. На горячці стверджують, що я повен сплатити до кінця січня і витрати грудня і витрати січня, щоб залишитися у грейс періоді. Але якось невпевнено це казали. На моє питання, що виходить, якщо я щось витрачу 26 січня, то за чотири дні я повинен і це погасити - з кимось консультувалися, і сказали "так". Ось такий він виходить грейсперіод у Юнексі - до 62 днів, але виявляється від одного дня.
Хтось на практиці з форумчан може підтвердити, чи спростувати слова горячки?
В додатку - це капець, геть не інформативно все влаштовано стосовно необхідних погашень.

В аналогічній ситуації вирішив не ризикувати і загасити заборгованість повністю, як рекомендували на ГЛ. З огляду на те, як у них все організовано, впевнений, що навіть якщо косяки будуть з боку банку, потім все розгрести буде вкрай важко.
Я з ними розбирався через підключення/невідключення СМС-інформування, цього мені вистачило.

Схоже в цьому банку лише у Вас і у мене ці кредитки, тому то й горячка за браком досвіду відповідей стосовно кредиток розтірялася. Уявляю діалог операторів ГЛ між собою : Одна - "ніфігасе, в нас хтось ще й кредитки оформлює !?"
Інша - "а що, у нас взагалі можна було кредитки оформлювати!?"
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:08

Re: Юнекс Банк

Чего-то на этих выходных у Юнекса поломались исходящие СЭП. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:30

  Howl написав:Чего-то на этих выходных у Юнекса поломались исходящие СЭП
ойо :( А входящие проводят?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:23

  Howl написав:Чего-то на этих выходных у Юнекса поломались исходящие СЭП. :(

А вони колись проводились у вихідні? Робив пару тестових платежів нещодавно у вихідні. Відправлялось у понеділок
1finanсier
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