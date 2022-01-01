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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2024 16:52
1finanсier написав:
Таки по кредитці Юнекскард 2.0 потрібно в нуль виходити, щоб залишатися у пільговому періоді?
Мав витрати у грудні і січні. На горячці стверджують, що я повен сплатити до кінця січня і витрати грудня і витрати січня, щоб залишитися у грейс періоді. Але якось невпевнено це казали. На моє питання, що виходить, якщо я щось витрачу 26 січня, то за чотири дні я повинен і це погасити - з кимось консультувалися, і сказали "так". Ось такий він виходить грейсперіод у Юнексі - до 62 днів, але виявляється від одного дня.
Хтось на практиці з форумчан може підтвердити, чи спростувати слова горячки?
В додатку - це капець, геть не інформативно все влаштовано стосовно необхідних погашень.
В аналогічній ситуації вирішив не ризикувати і загасити заборгованість повністю, як рекомендували на ГЛ. З огляду на те, як у них все організовано, впевнений, що навіть якщо косяки будуть з боку банку, потім все розгрести буде вкрай важко.
Я з ними розбирався через підключення/невідключення СМС-інформування, цього мені вистачило.
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AlexTk
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Додано: Нед 07 січ, 2024 06:22
AlexTk написав: 1finanсier написав:
Таки по кредитці Юнекскард 2.0 потрібно в нуль виходити, щоб залишатися у пільговому періоді?
Мав витрати у грудні і січні. На горячці стверджують, що я повен сплатити до кінця січня і витрати грудня і витрати січня, щоб залишитися у грейс періоді. Але якось невпевнено це казали. На моє питання, що виходить, якщо я щось витрачу 26 січня, то за чотири дні я повинен і це погасити - з кимось консультувалися, і сказали "так". Ось такий він виходить грейсперіод у Юнексі - до 62 днів, але виявляється від одного дня.
Хтось на практиці з форумчан може підтвердити, чи спростувати слова горячки?
В додатку - це капець, геть не інформативно все влаштовано стосовно необхідних погашень.
В аналогічній ситуації вирішив не ризикувати і загасити заборгованість повністю, як рекомендували на ГЛ. З огляду на те, як у них все організовано, впевнений, що навіть якщо косяки будуть з боку банку, потім все розгрести буде вкрай важко.
Я з ними розбирався через підключення/невідключення СМС-інформування, цього мені вистачило.
Схоже в цьому банку лише у Вас і у мене ці кредитки, тому то й горячка за браком досвіду відповідей стосовно кредиток розтірялася. Уявляю діалог операторів ГЛ між собою : Одна - "ніфігасе, в нас хтось ще й кредитки оформлює !?"
Інша - "а що, у нас взагалі можна було кредитки оформлювати!?"
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1finanсier
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Додано: Нед 07 січ, 2024 10:08
Чего-то на этих выходных у Юнекса поломались исходящие СЭП.
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Howl
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Додано: Нед 07 січ, 2024 10:30
Howl написав:
Чего-то на этих выходных у Юнекса поломались исходящие СЭП
ойо
А входящие проводят?
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flysoulfly
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