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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2024 07:28
flysoulfly написав:
сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло
До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.
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