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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 07:28

  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.
sens
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Повідомлень: 15323
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 843 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 09:40

  sens написав:
  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.

А коміс з Газу як обходите? Начебто з комісом буде якщо щось закинути на Газ, і потім сепити?
1finanсier
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Повідомлень: 773
З нами з: 02.09.19
Подякував: 279 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:15

  sens написав:
  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні.
не надо ля-ля :evil:
в 20:30 СЕП на юнех замечательно заходит
flysoulfly
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 13.01.09
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Подякували: 208 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:16

  1finanсier написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.

А коміс з Газу як обходите? Начебто з комісом буде якщо щось закинути на Газ, і потім сепити?
з картки пакета "економ", мабуть
flysoulfly
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1435 раз.
Подякували: 208 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:18

ААААА! :cry:
Не могу найти, как в аппке Юнекса подвязать карту др.банка для затягивания сюда
:oops:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1435 раз.
Подякували: 208 раз.
 
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  #<1 ... 105106107108
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