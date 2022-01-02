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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2024 07:28
flysoulfly написав:
сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло
До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 11:15
sens написав: flysoulfly написав:
сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло
До 17 у робочі дні.
не надо ля-ля
в 20:30 СЕП на юнех замечательно заходит
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 січ, 2024 11:16
1finanсier написав: sens написав: flysoulfly написав:
сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло
До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.
А коміс з Газу як обходите? Начебто з комісом буде якщо щось закинути на Газ, і потім сепити?
з картки пакета "економ", мабуть
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 січ, 2024 11:18
ААААА!
Не могу найти, как в аппке Юнекса подвязать карту др.банка для затягивания сюда
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flysoulfly
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