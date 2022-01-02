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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 07:28

  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 09:40

  sens написав:
  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.

А коміс з Газу як обходите? Начебто з комісом буде якщо щось закинути на Газ, і потім сепити?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:15

  sens написав:
  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні.
не надо ля-ля :evil:
в 20:30 СЕП на юнех замечательно заходит
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:16

  1finanсier написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.

А коміс з Газу як обходите? Начебто з комісом буде якщо щось закинути на Газ, і потім сепити?
з картки пакета "економ", мабуть
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:18

ААААА! :cry:
Не могу найти, как в аппке Юнекса подвязать карту др.банка для затягивания сюда
:oops:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:39

  flysoulfly написав:
  1finanсier"[quote="5671073:flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.

А коміс з Газу як обходите? Начебто з комісом буде якщо щось закинути на Газ, і потім сепити?[/quote] з картки пакета "економ", мабуть[/quote] так ,готівка на касі,в додатку одразу можна робити переказ за довільними реквізитами
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:42

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні.
не надо ля-ля :evil:
в 20:30 СЕП на юнех замечательно заходит
мені важливо гарантовано відправити і отримати - ризик в неробочий час це недопустимо,тим паче не всі банки мають цілодобово технічну підтримку,тому #ля-ля ваше,це справа вибору як витрачати нервові клітини
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:28

Re: Юнекс Банк

flysoulfly написав:
  1finanсier написав:
  sens написав:[quote="5671073:flysoulfly"]сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(

До 17 у робочі дні,мені Укргазбанк зараз кращий, сеп ліміт цікавіший за альфабанк.

А коміс з Газу як обходите? Начебто з комісом буде якщо щось закинути на Газ, і потім сепити?
з картки пакета "економ", мабуть[/quote]А що за пакет? Прозапас не катить?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:09

Re: Юнекс Банк

  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(
У меня вчера исходящий СЕП после 17:00 отсюда не ушёл, хотя в во второй половине декабря он успешно выходил. Явно что-то поломали :(
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:11

  Howl написав:
  flysoulfly написав:сепнутое сюда Сеней после 22:00 - не зашло :(
У меня вчера исходящий СЕП после 17:00 отсюда не ушёл, хотя в во второй половине декабря он успешно выходил. Явно что-то поломали :(

Додаток заходить майже одразу якщо мобільний інтернет, якщо wi-fi то здебільшого не заходить. Не розумію.
sens
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