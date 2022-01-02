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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:13

Re: Юнекс Банк

  sens написав:Додаток заходить майже одразу якщо мобільний інтернет, якщо wi-fi то здебільшого не заходить. Не розумію.

в мене навпаки
вайфай робе що дурнуватий
мобікі - шбобікі
як захоче так і робе
greenozon
 
Повідомлень: 15915
З нами з: 01.06.14
Подякував: 398 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
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  #<1 ... 106107108109
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