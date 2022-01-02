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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2024 22:13
sens написав:
Додаток заходить майже одразу якщо мобільний інтернет, якщо wi-fi то здебільшого не заходить. Не розумію.
в мене навпаки
вайфай робе що дурнуватий
мобікі - шбобікі
як захоче так і робе
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:12
Змінюємо окремі умови за вкладом Unex Максимум у гривніhttps://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... m-u-grivni
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greenozon
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- З нами з: 01.06.14
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1
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