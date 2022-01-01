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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:13

Re: Юнекс Банк

  sens написав:Додаток заходить майже одразу якщо мобільний інтернет, якщо wi-fi то здебільшого не заходить. Не розумію.

в мене навпаки
вайфай робе що дурнуватий
мобікі - шбобікі
як захоче так і робе
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:12

Змінюємо окремі умови за вкладом Unex Максимум у гривні
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... m-u-grivni
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 07:40

  greenozon написав:Змінюємо окремі умови за вкладом Unex Максимум у гривні
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... m-u-grivni

До лютого,нехай є час почекати
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:40

Коллеги! Есть ли здесь реферальная программа?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:20

  Кассандра написав:Коллеги! Есть ли здесь реферальная программа?

Є лише на Мед, на інші продукти — ні.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:07

Про мед

  unknownurl написав:
  Кассандра написав:Коллеги! Есть ли здесь реферальная программа?

Є лише на Мед, на інші продукти — ні.
(run) Встигай усюди з розстрочкою Мед! Їдь зараз - плати потім (wink)

(taxi) Додавай картку Мед до застосунку Uklon hi.unexbank.ua/app_uklon, розраховуйся за поїздки зараз, а плати наступного місяця. Без авансів, переплат та відсотків!

(taxi) Надаєш перевагу сервісу таксі Опті? Додай Мед до застосунку hi.unexbank.ua/app_opti та рушай у справах – сплачуй за поїздки вже у лютому.

Реальна річна відсоткова ставка за карткою Мед 0,001% річних. (nerd)
Є Мед – є розстрочка. (bee)(moneybag)
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:27

Сайт не открывается. У всех так?
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:43

Гірше!

пішов новини почитати а вони мене ... в ДОС хакерів записали:)
що воно там куре?? :mrgreen:


========
Blocked because of DoS Attack

Your computer has been blocked because a DoS attack originating from your system was detected. For more information, contact the system administrator.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:45

Screenshot-from-2024-01-13-15-44-37
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:18

Re: Юнекс Банк

  greenozon написав:пішов новини почитати а вони мене ... в ДОС хакерів записали:)

Мабуть Ви занадто часто читаєте новини та постите їх тут на форумі :)
ingtrans
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