в мене навпаки
вайфай робе що дурнуватий
мобікі - шбобікі
як захоче так і робе
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2024 22:13
Re: Юнекс Банк
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:12
Змінюємо окремі умови за вкладом Unex Максимум у гривні
Додано: Сер 10 січ, 2024 07:40
До лютого,нехай є час почекати
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:20
Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:07
Про мед
(run) Встигай усюди з розстрочкою Мед! Їдь зараз - плати потім (wink)
(taxi) Додавай картку Мед до застосунку Uklon hi.unexbank.ua/app_uklon, розраховуйся за поїздки зараз, а плати наступного місяця. Без авансів, переплат та відсотків!
(taxi) Надаєш перевагу сервісу таксі Опті? Додай Мед до застосунку hi.unexbank.ua/app_opti та рушай у справах – сплачуй за поїздки вже у лютому.
Реальна річна відсоткова ставка за карткою Мед 0,001% річних. (nerd)
Є Мед – є розстрочка. (bee)(moneybag)
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:43
Гірше!
пішов новини почитати а вони мене ... в ДОС хакерів записали:)
що воно там куре??
========
Blocked because of DoS Attack
Your computer has been blocked because a DoS attack originating from your system was detected. For more information, contact the system administrator.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:45
Додано: Суб 13 січ, 2024 17:18
Re: Юнекс Банк
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|