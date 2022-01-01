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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:46

  ingtrans написав:
  greenozon написав:пішов новини почитати а вони мене ... в ДОС хакерів записали:)

Мабуть Ви занадто часто читаєте новини та постите їх тут на форумі :)


раз на 2-3 дні :)

ДОС атака бляха :)
greenozon
 
Повідомлень: 15927
З нами з: 01.06.14
Подякував: 399 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
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  #<1 ... 107108109110
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