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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2024 22:46
ingtrans написав: greenozon написав:
пішов новини почитати а вони мене ... в ДОС хакерів записали:)
Мабуть Ви занадто часто читаєте новини та постите їх тут на форумі
раз на 2-3 дні
ДОС атака бляха
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greenozon
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