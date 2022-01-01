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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2024 19:18
у мене відкривається і з мобільного і через wi-fi
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smason
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Додано: Суб 13 січ, 2024 21:12
в мене з Київстар і Ланет відкривається
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smason
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:46
ingtrans написав: greenozon написав:
пішов новини почитати а вони мене ... в ДОС хакерів записали:)
Мабуть Ви занадто часто читаєте новини та постите їх тут на форумі
раз на 2-3 дні
ДОС атака бляха
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greenozon
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Додано: Вів 16 січ, 2024 16:31
18 січня 2024 року наберуть чинності оновлені умови за вкладом Unex Максимум: базова ставка за вкладом на 93 дні (3 місяці) у гривні від 18 січня становитиме 16% річних.
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ramzes4
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Додано: Вів 16 січ, 2024 16:46
ramzes4 написав:
18 січня 2024 року наберуть чинності оновлені умови за вкладом Unex Максимум: базова ставка за вкладом на 93 дні (3 місяці) у гривні від 18 січня становитиме 16% річних.
Не цікаво...
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nord
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Додано: Вів 16 січ, 2024 16:55
nord написав: ramzes4 написав:
18 січня 2024 року наберуть чинності оновлені умови за вкладом Unex Максимум: базова ставка за вкладом на 93 дні (3 місяці) у гривні від 18 січня становитиме 16% річних.
Не цікаво...
добрі умови на вихід - сеп безкоштовно
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sens
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