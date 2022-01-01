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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 19:18

Re: Юнекс Банк

у мене відкривається і з мобільного і через wi-fi
smason
 
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:12

Re: Юнекс Банк

в мене з Київстар і Ланет відкривається
smason
 
Повідомлень: 4
З нами з: 13.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:46

  ingtrans написав:
  greenozon написав:пішов новини почитати а вони мене ... в ДОС хакерів записали:)

Мабуть Ви занадто часто читаєте новини та постите їх тут на форумі :)


раз на 2-3 дні :)

ДОС атака бляха :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:31

Re: Юнекс Банк

18 січня 2024 року наберуть чинності оновлені умови за вкладом Unex Максимум: базова ставка за вкладом на 93 дні (3 місяці) у гривні від 18 січня становитиме 16% річних.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:46

  ramzes4 написав:18 січня 2024 року наберуть чинності оновлені умови за вкладом Unex Максимум: базова ставка за вкладом на 93 дні (3 місяці) у гривні від 18 січня становитиме 16% річних.

Не цікаво...
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:55

  nord написав:
  ramzes4 написав:18 січня 2024 року наберуть чинності оновлені умови за вкладом Unex Максимум: базова ставка за вкладом на 93 дні (3 місяці) у гривні від 18 січня становитиме 16% річних.

Не цікаво...
добрі умови на вихід - сеп безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:42

депошки далі падають

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rivni-1601
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:57

  greenozon написав:депошки далі падають

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rivni-1601


які будуть пропозиції
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:02

  sens написав:
  greenozon написав:депошки далі падають

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rivni-1601


які будуть пропозиції

все Херім і йдемо до Маркової, ОВДП і в мошну з долярами 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 18:34

  sens написав:
  greenozon написав:депошки далі падають

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... rivni-1601


які будуть пропозиції

Ще є трохи "стійких оловяних солдатиків"... :wink:
nord
 
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