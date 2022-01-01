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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:20

  Amethyst написав: йдемо до Маркової
до кого??
flysoulfly
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 210 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:29

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав: йдемо до Маркової
до кого??

до Маркарової
Божее, у мене тітка Маркова, років 10 не бачив, ото ікалося їй )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4954
З нами з: 05.05.21
Подякував: 377 раз.
Подякували: 920 раз.
 
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  #<1 ... 108109110111
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