|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2024 19:20
Amethyst написав:
йдемо до Маркової
до кого??
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4093
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1456 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2024 22:29
flysoulfly написав: Amethyst написав:
йдемо до Маркової
до кого??
до Маркарової
Божее, у мене тітка Маркова, років 10 не бачив, ото ікалося їй )
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4956
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
- Профіль
-
1
9
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15929
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 1563 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|143
|54827
|
Вів 16 січ, 2024 16:58
myko
|
|1651
|947895
|
|
|11
|4733
|
Вів 16 січ, 2024 13:14
sens
|