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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
6
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 19:20

  Amethyst написав: йдемо до Маркової
до кого??
flysoulfly
 
Повідомлень: 4098
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:29

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав: йдемо до Маркової
до кого??

до Маркарової
Божее, у мене тітка Маркова, років 10 не бачив, ото ікалося їй )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4956
З нами з: 05.05.21
Подякував: 377 раз.
Подякували: 920 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:07

все, 1 комп домашнього хакера завалив ПОРТАЛ банку :)


Screenshot-from-2024-01-18-11-06-26
greenozon
 
Повідомлень: 15929
З нами з: 01.06.14
Подякував: 401 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:44

  greenozon написав:все, 1 комп домашнього хакера завалив ПОРТАЛ банку :)


Screenshot-from-2024-01-18-11-06-26
наверное, вирусы и черви боевую ботобазу создали на компе :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4098
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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  #<1 ... 108109110111
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